القبض على 11 اجنبيا مخالفا للقانون

2021/11/17 | 17:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطالبت المديرية، المواطنين بعدم إيواء الأشخاص الأجانب المخالفين.

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