2021/11/17 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط: تعاون جاد مع جميع الوزارات لتنفيذ التعداد السكاني إلكترونيا المركز الخبري الوطني.

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