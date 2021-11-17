الكاظمي يصدر توجيها لوزارة التربية

2021/11/17 | 18:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، وزارة التربية بعدم السماح بإستخدام العقاب البدني تجاه التلاميذ.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، اليوم (17 تشرين الثاني 2021)، انه "عقد وزير التربية علي حميد الدليمي اجتماعا موسعا ضم وكلاء الوزارة والمديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات، لبحث آخر مستجدات العملية التربوية والوقوف على اهم المشاكل التي تعيق حركة تقدم التعليم والعمل على تذليلها ".

واضاف، ان "الاجتماع الذي ترأسه الدليمي ركز على توجيهات دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم السماح باستخدام العقاب البدني من قبل بعض المعلمين اتجاه تلاميذهم واعتماد الأسلوب التربوي، مع التشديد على محاسبة من يقوم بتصوير التلاميذ ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير حضارية وبعيدة عن مهنة التربية والتعليم".

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