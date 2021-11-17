تركيا.. اعتقال فنان سوري معروف عالميا بتهمة

2021/11/17 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي منشور عبر "فيسبوك"، قال غياث الشيخ مدير أعمال المطرب السوري: "تبين أنه موقوف بتهمة انتمائه إلى الدولة السورية وغنائه للرئيس بشار الأسد".

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