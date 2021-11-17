2021/11/17 | 18:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تطارد سائق "تكتك" هرب بعد حادثة دهس مميتة في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/17 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تطارد سائق "تكتك" هرب بعد حادثة دهس مميتة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تطارد سائق "تكتك" هرب بعد حادثة دهس مميتة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).