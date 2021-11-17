متحف اسباني خفّض تصنيف لوحة

2021/11/17 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض القيمون الفنيون في متحف "ديل برادو" في مدريد بإسبانيا هذه اللوحة الشهيرة التي بيعت في دار كريستيز للمزادات على أنها من أعمال ليوناردو دافنشي الأصلية.

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