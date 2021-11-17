2021/11/17 | 18:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nPo-Xpj_PP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع الممثل والمخرج الكوردي شوان_عطوف في إطار فعاليات مهرجان_دهوك_السينمائي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع الممثل والمخرج الكوردي شوان_عطوف في إطار فعاليات مهرجان_دهوك_السينمائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).