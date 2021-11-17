وزير التخطيط: ماضون بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن العام المقبل

2021/11/17 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، ان الوزارة ماضية باتجاه تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال العام المقبل ألفين واثنين وعشرين.

وأشار الى ان الوزارة ستقوم بتوفير الظروف المناسبة لإنجاح التعداد كونه مشروعا يمثل أهمية تنموية كبيرة، مبينا ان هناك تعاون جاد ومثمر مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، من أجل تنفيذ التعداد الكترونيا، لافتا الى ان الوزارة بدأت استعداداتها العملية من خلال القيام بتنفيذ عدد من التجارب الميدانية في محافظات (بغداد، البصرة، الانبار، كربلاء، أربيل، ودهوك)، مشيرا إلى استمرار التجارب لغرض الوقوف على المشاكل الفنية والإدارية، التي قد تواجه إجراء التعداد قبل نهاية العام المقبل.

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