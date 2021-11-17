الإطار التنسيقي يعتزم تغيير عنوانه إلى تحالف سياسي كبير

2021/11/17 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعى الإطار التنسيقي إلى تغيير عنوانه من إطار عام يحوي الكتل السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات إلى تحالف سياسي كبير بعد اعلان النتائج النهائية.

واكد ائتلاف دولة القانون، ان الإطار التنسيقي سيطلق لجنة تفاوضية تهدف الى خوض المفاوضات حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع القوى السياسية الأخرى، وأشار الى ان تحويل عنوان الاطار التنسيقي الى تحالف يعطيه زخم وقوة كبيرة.

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