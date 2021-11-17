جابرو: العراقيون العالقون في أوروبا ضحية للصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا

2021/11/17 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت وزارة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد فيلا فاريولا ملف العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا.

وذكر بيان للوزارة، أن جابرو أكدت خلال استقبالها فاريولا، أن الصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى انواع التعامل البعيد عن المعايير الإنسانية والدولية.

من جانبه، أثنى سفير الاتحاد الاوروبي، على الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية الى مدن أوروبا، والاجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية”، مبدياً رفضه لاستخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية.

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