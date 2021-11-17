2021/11/17 | 18:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاجئ عراقي قد يواجه الإعدام في بلاده بعد عزم أمريكا ترحيله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/17 | 18:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاجئ عراقي قد يواجه الإعدام في بلاده بعد عزم أمريكا ترحيله) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاجئ عراقي قد يواجه الإعدام في بلاده بعد عزم أمريكا ترحيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).