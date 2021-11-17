بعد جدل وشكاوى.. الصحة توضح سبب

2021/11/17 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، سبب التلكؤ الحاصل في ملف إصدار بطاقة التلقيح الدولية، أثناء تقديمهم على المنصة الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ(بغداد اليوم): "يجب على الراغبين بالحصول على بطاقة التلقيح الدولية أن تكون بياناتهم متوفر على المنصة الإلكترونية، وفي حال عدم وجودها يجب مراجعة المركز الذي تلقوا فيه لقاح كورونا لمعالجة الأمر".

وأضاف، أنه "من المحتمل أن يكون هنالك خطأ تقني أو فني وراء عدم وجود الأسماء"، مؤكدا انه "سيتم معالجة الأمر بالسرعة الممكنة".

وأوضح البدر أن "العمل ببطاقة التلقيح الدولية في العراق سيتم من تاريخ 21 من الشهر الجاري".

وابدى العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي امتعاضهم من تأخر إصدار بطاقة التلقيح الدولية، بسبب عدم وصول بيانات التلقيح إلى المنصة الإلكترونية، الخاصة باللقاحات.

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