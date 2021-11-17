الكاظمي يوجه التربية بعدم السماح باستخدام العقاب البدني ضد التلاميذ

2021/11/17 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة التربية،ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بعدم السماح باستخدام العقاب البدني من قبل بعض المعلمين تجاه تلاميذهم واعتماد الأسلوب التربوي،وقالت الوزارة في بيان أن "وزير التربية علي حميد الدليمي، عقد اليوم اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء الوزارة والمديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات، لبحث آخر مستجدات العملية التربوية والوقوف على أهم المشاكل التي تُعيق حركة تقدم التعليم والعمل على تذليلها".وأضافت، أن "الاجتماع ركز على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم السماح باستخدام العقاب البدني من قبل بعض المعلمين اتجاه تلاميذهم واعتماد الأسلوب التربوي، مع التشديد على محاسبة من يقوم بتصوير التلاميذ ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير حضارية وبعيدة عن مهنة التربية والتعليم".واوضحت أن "المجتمعين تناولوا آلية دوام الملاكات التدريسية والتعليمية لتنظيم عملهم وفق الخطة التي وضعتها الوزارة في وقتٍ سابق، و الوقوف على آلية توزيع الكتب المنهجية وتوجيه الإدارات المدرسية بتسلم الكتب لضمان وصولها الى التلاميذ والطلبة بهدف انتظام سير العملية التعليمية بوتيرة ايجابية وانسيابية عالية"./انتهى

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