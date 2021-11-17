درجال يعتذر للجماهير بعد الخسارة مع كوريا الجنوبية ويؤكد الإعداد لمنتخب قوي

2021/11/17 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقدم وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، اليوم الأربعاء، للجماهير العراقية بعد الخسارة مع كوريا الجنوبية فيما أكد الإعداد لمنتخب قوي.وقال بيان مقتضب صادر عن الوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجان يعتذر للجماهير عن نتيجة المنتخب العراقي لكرة القدم ويؤكد بانه أيضا حزين عن نتيجة المباراة".وأكد درجال بحسب البيان الإعداد لمنتخب قوي ذوي مستقبل واعد.

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