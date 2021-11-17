2021/11/17 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الاربعاء، مع السفير الفرنسي في العراق والوفد المرافق له قضايا عدة تتعلق بالاستثمار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وزار السفير الفرنسي برفقة محافظ ذي قار، بحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 تشرين الثاني 2021)، "متحف الناصرية الحضاري واطلع على المعروضات الآثارية التي تمثل حضارة وادي الرافدين، ووعد السفير بإرسال فريق فني متخصص، للمساهمة في إعادة تأهيل المتحف".

كما زار السفير "مركز الناصرية للقلب"، فيما أشار المحافظ الى "حصول اتفاق مبدئي على انشاء برنامج طبي مشترك مع احدى المراكز الطبية المتخصصة في باريس"، مؤكداً "استعداد المحافظة لتقديم مختلف أوجه الدعم، لعمل الشركات الفرنسية والاستثمار في ذي قار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد جولة الناصرية.. سفير فرنسا يجري مباحثات مع المحافظ أحمد الخفاجي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد جولة الناصرية.. سفير فرنسا يجري مباحثات مع المحافظ أحمد الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).