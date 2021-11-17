الكاظمي يتوعد

2021/11/17 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة،

مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن

الحكومة استطاعت تثبيت أركان النجاح

رغم قصر عمرها، فيما توعد تنظيم داعش

"العدو الأول للعراق" بتدمير مضافاتهم.

وقال مكتب الكاظمي في بي

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