التربية تبحث جملة موضوعات

2021/11/17 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة التربية، اليوم الأربعاء،

آلية دوام الملاكات التدريسية

والتعليمية، فيما شددت على محاسبة من

يقوم بتصوير التلاميذ ونشرها عبر مواقع

التواصل الاجتماعي بصورة غير حضارية.

وقالت الوزارة في بيان ت

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