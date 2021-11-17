اليسار كسب المثقفين - وخسر الفقراء - حسن العاصي

2021/11/17 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_العاصي درسَ الاقتصادي الفرنسي "توماس بيكيتي" Thomas Pikettyاستطلاعات الرأي التي أجريت بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والانتخابات البرلمانية البريطانية والانتخابات الرئاسية الفرنسية من عام 1945 إلى عام 2017.



ويقدم في وثيقة بحثية جديدة شاملة تفسيرات مقنعة ومدهشة للتحولات السياسية الدراماتيكية في الانتخابات الأخيرة في الغرب.في هذه المرحلة، أصحاب التعليم العالي، الذين غالبًا ما يكونون من ذوي الدخل الم ......





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