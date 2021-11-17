2021/11/17 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k0NTOUj2FMY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنتخب العراقي والخسارة أمام كوريا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنتخب العراقي والخسارة أمام كوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).