محمد صلاح يفاجئ متابعيه بصورة ابنته الصغرى.. فكيف جاءت التعليقات؟

2021/11/17 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر النجم المصري محمد صلاح صورة لابنته الصغرى، كيان، الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام ما أثار موجة من التعليقات

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