الموارد المائية تُنفذ حملة كبرى لرفع المضخات المتجاوزة على نهر دجلة

2021/11/17 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، عن اطلاق وزارة الموارد المائية حملة كبرى لرفع المضخات المتجاوزة على نهر دجلة.

وقالت خلية الاعلام الحكومي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تواصل وزارة الموارد المائية ممثلة بالهياة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، أعمال إزالة التجاوزات على طول عمود نهر دجلة، وبجانبيه الأيسر والأيمن، بدءاً من حدود محافظة (بغداد - واسط) وحدود محافظة (واسط - ميسان) وصولاً إلى محافظة البصرة".

وأضافت ان "الحملة بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، وبدعم وإسناد من وزارتَي الدفاع والداخلية، وبالتعاون مع مفارز وزارة الكهرباء وضمن إجراءاتها لمعالجة الشحة المائية التي يمر بها البلد".

وأوضحت ان "العمل تضمن رفع جميع المضخات الثابتة والمتنقلة الكهربائية والديزل المتجاوزة التي تعمل بشكل غير رسمي؛ لغرض تأمين التوزيع العادل للحصص المائية للمحافظات والأقضية والنواحي كافة، التي تقع ضمن ذنائب الأنهر وإيصال حصة محافظة البصرة من المياه؛ لتوفير مياه الشرب ودفع اللسان الملحي الممتد من البحر إلى شط العرب".

وتؤكد الخلية، أن "عملية رفع التجاوزات هذه، ستُغني بيانات الوزارة وتوفر معلومات واضحة ومحدثة عن التصاريف الفعلية المطلوبة لكل محافظة، على وفق الاحتياج الفعلي، وللمحافظة على الخزين المائي للبلد، وإنجاح خطة الزراعة الشتوية وضمان إيصال المياه الخام إلى محطات الإسالة".

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