الموارد المائية تكشف ما بحثه وفدها المشارك باجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه

2021/11/17 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، ما بحثه وفدها المشارك بالمجلس الوزاري العربي للمياه.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ترأس الوفد العراقي المشارك في اجتماع الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمقامة في القاهرة".

وأضاف البيان، أن "الوزير الحمداني والوفد المرافق له شارك في الاجتماع الوزاري الذي عقد هذا اليوم في مقر الجامعة العربية لمناقشة موضوع ندرة المياه تحدي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية".

وتابع، أن "الاجتماع حضره الوزراء العرب حيث تم مناقشة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية وأهمها ندرة المياه"، مبينا أن "الاجتماع تضمن انعقاد اربع جلسات فنية تعرض نتائجها في اجتماع الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه التي ستعقد يوم الخميس الموافق١٨ /تشرين الثاني /٢٠٢١".

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