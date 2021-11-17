القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في سفوان

2021/11/17 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت مفارز مركز شرطة كمرك سفوان التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة القبض على متهم عراقي الجنسية بحوزته مواد مخدرة.وذكرت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في بيان ان المتهم كان بحوزته كيلو غراما من مادة الكرستال المخدرة ./ انتهى

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