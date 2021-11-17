الحدود يعبر عفك بهدفين

2021/11/17 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / حقق فريق الحدود بكرة القدم انتصاراً مهما على مضيفه فريق عفك ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى ولحساب المجموعة الاولى وسجل للحدود المحترف الافريقي ستيفن كوادوو واللاعب المحلي منتظر عادل ليصل الفريق الى النقطة التاسعة وتفصله عن المتصدر فريق دهوك نقطتينوقال مدرب الفريق عادل نعمة للوكالة الوطنية العراقية للأبناء /نينا / ان هذا الانتصار الذي تحقق اليوم جاء بجهود اللاعبين الذي استطاعوا ان يعوضوا التعادل غير المستحق امام الرمادي في الجولة الماضية على ملعب التاجيوتابع نعمة ان المنافسة على الصدارة كبيرة جداً بين الفرق التي استعدت جيداً لهذا الموسم وان هناك مباريات كثيرة ما تزال في المرحلة الاولى التي وصلنا الى منتصفها وهناك مجال كبير للتعويض وان مستويات الفرق متقاربة في المجموعة التي يتاهل منها البطل الى الدوري الممتاز./انتهى

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