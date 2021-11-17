المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب كيلوغرام من الكرستال في سفوان

2021/11/17 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب أكثر من كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة مخبأة في عجلة سائق عراقي في منفذ سفوان.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن سعيها المستمر في محاربة أعداء الوطن وإفشال محاولات استهداف المواطنين الأبرياء تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من ضبط مادة الكرستال المخدرة في منفذ سفوان الحدودي".وأضافت، أنه "من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية مع جهاز المخابرات العراقي وبالتعاون مع مركز شرطة الكمرك ومركز الكمارك، تم ضبط (كيلوغرام وواحد وأربعين غراما) مخبأة في عجلة سائق عراقي في ساحة التبادل التجاري".وأشارت إلى "تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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