إطلاق حملة كبرى لرفع المضخات المتجاوزة على نهر دجلة

2021/11/17 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفذت وزارة الموارد المائية ، الاربعاء، حملة كبرى لرفع المضخات المتجاوزة على نهر دجلة.وذكر بيان لخلية الإعلام الحكومي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزارة الموارد المائية ممثلة بالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، تواصل عمال إزالة التجاوزات على طول عمود نهر دجلة، وبجانبيه الأيسر والأيمن، بدءاً من تحادد محافظة (بغداد …

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