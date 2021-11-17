جد متشائل.. - محمد عبعوب

2021/11/17 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب تنتابني الحيرة والاستغراب و أنا استمع لتصريحات و أقرأ مدونات المتفائلين بنجاح الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا المزمع إجراؤها بداية ديسمبر المقبل، وذلك رغم عديد المؤشرات التي تنبئ بفشلها، بل باتخاذها كوقود لتجديد الاقتتال العبثي بين رموز من مختلف المشارب السياسية والقبلية والحزبية التي تتخذ من القتل والتدمير وسلة لتحقيق أوهامها، ولا تعترف بصناديق الاقتراع كوسيلة لتحقيق هذا الهدف..



يبدو ......





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