أنقذونا نحن نختنق...صرخات من آسفي. - مصطفى الفاز

2021/11/17 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_الفاز انقذونا نحن نختنق...



صرخات من آسفيما الذي يجعل سكان مدينة آسفي يعبرون بأشكال مختلفة عن احتجاجهم على الأوضاع المعيشية المتدهورة؟ ولماذا يحتل التنديد بالحالة البيئية في الإقليم حيزا مهما في هذه الاحتجاجات؟ كيف نفهم العلاقة بين التركز الرأسمالي عبر استثمارات ضخمة للشركات المتعددة الجنسيات في البنية الصناعية للإقليم وتدهور المقاولات الصغرى؟ ولماذا لا يعكس نمو الأداء الصناعي مستويات جيدة للتنمي ......





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