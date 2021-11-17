حين تأفل المناسبات - عبدالحميد برتو

2021/11/17 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو نتناول اليوم عيد الطلاب العالمي.



في البدء أشير الى أهم محطاته من الزاوية التاريخية.



قررت مجموعة من الطلاب التقدميين في الجامعات التشيكوسلوفاكية، إقامة مسيرة لتنديد بالنازية الألمانية، يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1939 بالعاصمة التشيكوسلوفاكية ـ براغ.



واجه النازيون المسيرة الطلابية بإطلاق النار، مما أدى الى مقتل الطالب جان أوبلاتيل.



كان رد فعل المتظاهرين على مقتل زميلهم، تمثل بتصعيد الإحتجاجات ومواص ......





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