القيادة الوسطى الأميركية:دور التحالف الدولي في العراق سيركز على المشورة وتمكين القوات العراقية

2021/11/17 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينث ماكنزي، إن إيران ما زالت تمثل تهديدا واضحا للأمن والاستقرار وتأثيرها خبيث على المنطقة.

وأضاف ماكنزي، أن إيران تواصل نقل الأسلحة لعملائها في اليمن مما يؤجج الحرب الأهلية هناك.

وفيما يخص ملف القوات الأجنبية في العراق، أشار قائد القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن دور التحالف الدولي في العراق سيركز بدعوة من الحكومة على المشورة وتمكين القوات العراقية فقط.

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