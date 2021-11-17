وزير الكهرباء يتعهد بمعالجة وضع الطاقة الكهربائية لكركوك الصيف المقبل

2021/11/17 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

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بحث وزير الكهرباء عادل كريم مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري

باجتماع عقد بديوان المحافظة وحضره عددٌ من المدراء العامين، جهودَ دعم وتنفيذ مشاريع الكهرباء في كركوك.



وبالرغم من اعتراف وزير الكهرباء بوجود مشاكل فنية في المحطات، الا أنه تعهد بحلها بما يؤمن الطاقة الكهربائية لأهالي كركوك.

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