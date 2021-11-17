الحلبوسي يستقبل الأمين العام لمجلس الوزراء لتقديم واجب العزاء بوفاة عمه

2021/11/17 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الأمين العام لمجلس الوزراء لتقديم واجب العزاء بوفاة عمه الأستاذ منذر الحلبوسي (رحمه الله).

وقال مكتب الحلبوسي في بيان صحفي، ان “الاخير “استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء لتقديم واجب العزاء بوفاة عمه الأستاذ منذر الحلبوسي (رحمه الله)”.

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