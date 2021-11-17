2021/11/17 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الأسطورة البرازيلي بيليه اليوم الأربعاء إنه يشعر بتحسن ”كل يوم“، وذلك بعد نحو شهرين تقريبا من مغادرة المستشفى إثر استئصال ورم في القولون.وكتب بيليه، وهو يرتدي كمامة، عبر حسابه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيليه يكشف آخر تطورات حالته الصحية المركز الخبري الوطني.

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