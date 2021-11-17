الصحة توضح سبب “تلكؤ” اصدار بطاقة التلقيح الدولية

2021/11/17 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، سبب التلكؤ الحاصل في ملف إصدار بطاقة التلقيح الدولية، أثناء تقديمهم على المنصة الإلكترونية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي “يجب على الراغبين بالحصول على بطاقة التلقيح الدولية أن تكون بياناتهم متوفر على المنصة الإلكترونية، وفي حال عدم وجودها يجب مراجعة المركز الذي تلقوا …

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