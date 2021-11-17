"أوكساجون".. حقيقة مدينة سعودية "لا تشبه سواها على الأرض"

2021/11/17 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هي المدينة التي لا تشبه سواها على وجه الأرض، موطنا للشركات والعائلات التي تتطلع إلى معيشة استثنائية"، بهذه العبارة تقدم شركة "نيوم" المدينة الصناعية التابعة لها "أوكساجون"، عبر موقعها الإلكتروني.

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