2021/11/17 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة البحوث الزراعية، اليوم الاربعاء، مواصلة استزراع محصول الشعير وبرتبه المتعددة، ( سنبلة خط .النوية .النواة ) للاصناف (اباء 265 واباء 99 وامل وسمير وريحان وموصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تؤكد مواصلة استزراع محصول الشعير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تؤكد مواصلة استزراع محصول الشعير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تؤكد مواصلة استزراع محصول الشعير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).