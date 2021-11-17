المفوضية: الهيئة القضائية قد تصادق على جميع الطعون المتبقية

2021/11/17 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن الهيئة القضائية قد تصادق على جميع الطعون المتبقية، فيما أشارت إلى أن المصادقة على الطعون لا تحتاج عد وفرز محطات أخرى. وقال مدير […]

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