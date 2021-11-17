تحطم طائرة مقاتلة بريطانية ونجاة قائدها في البحر الابيض المتوسط

2021/11/17 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تحطمت مقاتلة بريطانية من طراز "إف 35" أقلعت من على متن حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث"، اليوم الأربعاء، خلال عملية طيران روتينية في البحر الأبيض المتوسط.وقالت وزارة الدفاع عبر موقعها في "تويتر" ان : طيارا بريطانيا يقود طائرة من طراز /إف 35/ تابعة للحاملة /إتش إم إس الملكة إليزابيث/ قفز خارج المقاتلة خلال عمليات طيران روتينية في البحر المتوسط ​​وعاد بأمان إلى السفينة.وأضافت الوزارة أن : الجهات المعنية اطلقت تحقيقا عسكريا في الحادث .وتحمل / إتش إم إس الملكة إليزابيث/ على متنها ثماني طائرات من طراز "إف 35 بي لايتينغ 2" السريعة، وأربع طائرات هليكوبتر هجومية بحرية من طراز "وايلد كات"، وسبع مروحيات "مرلين إم كيه 2" المضادة للغواصات والمحمولة جوا، وثلاث مروحيات كوماندوز "مرلين إم كيه 4".وترافق المجموعة الهجومية ست سفن وغواصة تابعة للبحرية الملكية، ومدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة هولندية، كجزء من رحلة سفن الجيل الخامس الأولى التي بدأت في 22 أيار الماضي./انتهى3

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