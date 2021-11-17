مقتل 5 اشخاص بتظاهرات اليوم في السودان

2021/11/17 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 5 متظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء.وقالت اللجنة الطبية على صفحتها بفيسبوك إن : 3 من المتظاهرين قُتلوا بالرصاص، خلال مليونية 17 نوفمبر/ تشرين الثاني ، اثنان بمدينة الخرطوم بحري وواحد في أم درمان ليرتفع عدد القتلى اليوم الأربعاء إلى 5.وأضافت أن : هناك عشرات الإصابات بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين الرافضين لقرارات قائد الجيش بحل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ./انتهى3

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