المفوضية تكشف آخر تطورات ملف الطعون في نتائج الانتخابات

2021/11/17 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، إن الهيئة القضائية قد تصادق على جميع الطعون المتبقية، فيما أشارت إلى أن المصادقة على الطعون لا تحتاج إلى عد وفرز محطات أخرى.

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وأوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (17 تشرين الثاني 2021)، أن "هناك نقضا من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، وهذا نقض متعلق بإعادة العد والفرز لمحطات قد تكون عدت وفرزت ابتداءً ممكن أن تعد وتفرز، أما إذا صادقت الهيئة على كل الطعون فلا يوجد عد وفرز".

وأضاف، أن "الهيئة القضائية أعادت قسما من الطعون التي أحيلت لها، وصادقت على توصيات مجلس المفوضين وقسم منها نقضت كما في المحطات الواردة لـ (108) إعادة عد وفرز، بالإضافة الى قرارات أخرى قد تكون فيها قرارات بإعادة العد والفرز، وقد تصادق الهيئة على جميع الطعون المتبقية لديها".

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الثلاثاء، أنها لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، "أكملنا التزاماتنا وننتظر انتهاء الهيئة القضائية من دراسة الطعون المقدمة".

وأضاف، أن "المفوضية لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية".

وأكد عضو الفريق الإعلامي، لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، في وقت سابق، أن موعد إعلان نتائج الطعون المقدمة ضد بعض المحطات، مرتبط بالهيئة القضائية، وقد يستمر لأكثر من الوقت المحدد.





وقال جميل في تصريح للقناة الرسمية، وتابعها "ناس" (15 تشرين الثاني 2021)،: "نتمنى أن يكون موعد إعلان نتائج الطعون في أقرب وقت، لكن المسألة مرتبطة ببت الهيئة القضائية، بآخر طعن مقدم لها، وهي محددة بعشرة أيام".

وأضاف، أنه "إذا كانت هناك تحقيقات في محطات، واستمرار العد والفرز، قد تطول المدة أكثر من ذلك".

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