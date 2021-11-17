ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في السودان

2021/11/17 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل خمسة متظاهرين سودانيين آخرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا احتجاجات الأربعاء، إلى عشرة، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للحكم المدني.

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