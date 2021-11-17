2021/11/17 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شؤون السيطرات، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بالإرهاب في إحدى السيطرات ببغداد.وقال إعلام المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز سيطرة شاطئ دجلة التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاول المرور …

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