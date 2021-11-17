2021/11/17 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ابتكرت باحثة من اسكتلندا هاتفا من نوع خاص يمكن للكلاب استخدامه للتواصل مع أصحابها.وقالت الباحثة هيرسكيج دوجلاس، من جامعة غلاسكو في اسكتلندا، إنها ابتكرت الجهاز لتخفيف آلام الوحدة التي تشعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “دوج فون”..



هاتف خاص للكلاب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“دوج فون”.. هاتف خاص للكلاب ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“دوج فون”.. هاتف خاص للكلاب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).