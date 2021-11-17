2021/11/17 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت ميرا ريسنيك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الإقليمي على سؤال مذيعة CNN بيكي أنديرسون حول إبطاء إدارة بايدن بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما سبب تأخير بايدن بيع مقاتلات F-35 للإمارات وما علاقة تقنية "الجيل الخامس"؟ مسؤولة أمريكية تجيب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما سبب تأخير بايدن بيع مقاتلات F-35 للإمارات وما علاقة تقنية "الجيل الخامس"؟ مسؤولة أمريكية تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).