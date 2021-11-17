الاتحاد يتراجع عن قرار نقل مباريات نفط البصرة والميناء إلى ملعب الكوت

2021/11/17 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجع الاتحاد عن قرار نقل مباريات نفط البصرة و الميناء إلى ملعب الكوت.

تنويه

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراتي نفط البصرة أمام الزوراء في الساعة الثانية ظهراً، والميناء ونفط ميسان في الساعة الثامنة مساءً في ملعب الفيحاء في البصرة، وذلك يوم الأحد الموافق 2021/11/21 ، بعد الموافقة الاستثنائية من وزارة الشباب والرياضة. وكانت لجنة المسابقات قد اضطرت لنقل المباراتين الى ملعب الكوت بناءً على طلب من دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة بأن جميع الملاعب في البصرة ستكون مخصصةً بالكامل لبطولة غرب آسيا الثانية للشباب التي تنطلق في مدينتي البصرة وأربيل في العشرين من الشهر الحالي.

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