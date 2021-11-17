المفوضية : امام الهيئة القضائية 10 ايام لحسم النظر في الطعون

2021/11/17 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي ان امام الهيئة القضائية 10 ايام لحسم النظر في الطعون.وقالت الغلاي في تصريح متلفز:" ان المفوضية رفعت « 1430» توصية الى الهيئة القضائية,مضيفة ان الهيئة القضائية الغت عددا من المحطات الانتخابية"./انتهى2

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