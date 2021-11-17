اردوغان يعلن ان تركيا بنت مع اسبانيا حاملة طائرات

2021/11/17 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده بنت مع إسبانيا حاملة طائرات.وقال اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الليلة في العاصمة أنقرة : "بنينا مع إسبانيا حاملة طائرات".وتطرق الرئيس التركي إلى العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، قائلا: "على الاتحاد الأوروبي التعامل في علاقاته مع بلدنا من منظور استراتيجي واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد .وأكد أنه لا ينبغي السماح للحسابات الضيقة لبعض دول الاتحاد الأوروبي بإضعاف الاتحاد وعلاقاته مع الناتو.واشار الى أن التصريحات الواردة من بنك (BBVA) الإسباني هي أكثر مؤشر ملموس على الثقة باقتصاد تركيا ./انتهى

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