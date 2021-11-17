توب 5.. أمريكا تكشف سبب تأخير تسليم

2021/11/17 | 20:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حديث مسؤولة أمريكية حول سبب تأخير بايدن بيع مقاتلات F-35 للإمارات وعلاقته بتقنية "الجيل الخامس" الى إدانة البحرين الإساءة للسعودية من قبل مشرّعين بريطانيين وصولًا الى الغضب الذي أثاره حرس محمد صلاح الشخصي في مصر بعد مباراة الغابون..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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