بغداد: اعتقال سارق أغطية المنهولات بالجرم المشهود! (صور)

2021/11/17 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الأربعاء، تفاصيل إلقاء القبض على متهم بسرقة أغطية فتحات مياه الصرف الصحي في العاصمة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2021)، إنه "تمكنت دوريات نجدة اليرموك من القبض على سارق لقيامه بسرقة أغطية فتحات مياه الصرف الصحي".

وأضافت، أن "العملية تمت خلال تجوال دورية النجدة ضمن منطقة اليرموك، حيث تمت ملاحظة شخص يستقل دراجة نارية نوع ستوتة بوضع يجلب الشك، ولدى استيقافه وتفتيش الدراجة عثر بداخلها على ٤٨ غطاء".

وأعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن القاء القبض على احد سراق اغطية شبكات تصريف مياه الصرف الصحي ومشبكات الأمطار.

وذكرت الامانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2021)، ان "في الوقت الذي تبذل فيه دوائر امانة بغداد جل جهودها للاستعداد لموسم الامطار عبر تنظيف شبكات التصريف واصلاح التخسفات ومد خطوط الطواريء وغيرها من الاعمال التي يتم تنفيذها بتوجيه من امين بغداد المعمار علاء معن والتي انطلقت منذ شهر آب الماضي، تتعرض شبكة التصريف بين فترة واخرى لسرقة اغطيتها ما يجعلها عرضة للانسداد وتعريض سلامة المواطنين للخطر ما يدعو الملاكات الفنية لتعويضها بسرعة الامر الذي يثقل كاهل الامانة بمبالغ اضافية".

واضاف ان "امانة بغداد تدعو المواطنين لمساندتها والابلاغ عن حالات السرقة التي تحدث في مناطقهم وتزويد القوات الامنية بالوثائق الصورية او الفديوية عند توفرها التي تمكنها من القاء القبض على ضعاف النفوس التي تسول لهم انفسهم العبث بالمال العام".

وتابع ان "هناك تنسيق بين امانة بغداد والقوات الامنية لملاحقة سراق الاغطية واحالتهم للقضاء العادل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حرصاً على سلامة المواطنين اولاً والحفاظ على المال العام".

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