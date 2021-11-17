2021/11/17 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكملت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، تنقية بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة والبالغة أكثر من 300 ألف طن واستمرارها بتجهيزها للفلاحين والمزارعين.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه جاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنقية أكثر من 300 ألف طن من بذور الرتب العليا للحنطة وتجهيزها للفلاحين المركز الخبري الوطني.

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